Rift of the NecroDancer annunciato con trailer alla Gamescom 2022

Rift of the NecroDancer è stato annunciato con un trailer alla Gamescom 2022: si tratta di un rhythm game basato sulla celebre serie NecroDancer, in uscita per il momento solo su PC via Steam ma non c'è ancora una data ufficiale.

A distanza di diversi anni dal debutto del franchise (ecco la recensione di Crypt of the NecroDancer), ecco dunque un interessante spin-off in cui dovremo aiutare Cadence a superare una serie di sfide che puntano esclusivamente sul ritmo e la reattività.

"La NecroDancer è tornata in un nuovissimo spin-off del gioco ritmico. Aiuta Cadence a esplorare il mondo moderno riparando le crepe che hanno sconvolto la sua vita", si legge nella sinossi ufficiale di Rift of the NecroDancer.

"Affronta combattimenti ritmici in modalità rift, minigiochi e scontri con i boss! Il tutto al ritmo di una nuovissima colonna sonora realizzata da Danny Baranowsky e i suoi amici."