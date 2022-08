Gamescom 2023: annunciate le date della prossima edizione

La Gamescom 2023 si svolgerà dal 23 al 27 agosto 2023. Le date della prossima edizione della fiera videoludica di Colonia sono state svelate dall'organizzazione, mentre è in corso l'edizione 2022, con la giornata di accesso ai media. Confermata anche l'Opening Night Live, che si svolgerà il 22 agosto.

L'annuncio è stato condiviso anche dal giornalista showman Geoff Keighley tramite Twitter, che condurrà anche l'edizione del prossimo anno dell'Opening Night Live. Del resto, visto il successo di quella di quest'anno era inevitabile che accadesse.

Naturalmente non ci sono altre informazioni in merito. Ci mancherebbe, visto che si deve concludere anche l'edizione attuale e che tra qui e il prossimo agosto c'è un anno, puntellato di eventi e uscite (soprattutto i primi mesi del 2023 saranno letali per i portafogli).

Tra gli eventi più attesi dei prossimi mesi c'è sicuramente la serata dei The Game Awards, che si svolgerà l'8 dicembre, ma si attendono anche novità da Sony e Nintendo, mentre è confermato un evento dedicato alle novità del franchise Assassin's Creed.