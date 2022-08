Gamescom 2022: tutti i giochi, i trailer e gli annunci dell'Opening Night Live

La Gamescom 2022 si è aperta col botto, anzi con l'Opening Night Live: lo show condotto da Geoff Keighley ha senza dubbio soddisfatto le aspettative, ed ecco un rapido recap con tutti i giochi, i trailer e gli annunci della serata.

Ad aprire le danze è stato il reveal di Everywhere, l'ambizioso progetto dell'ex Rockstar Games Leslie Benzies, mostrato con un primo trailer e il periodo di uscita: il gioco farà il proprio debutto nel corso del 2023, sebbene non sia ancora chiaro su quali piattaforme.

Quindi è stata la volta di Dune Awakening, il nuovo gioco di Funcom basato sulla celebre saga, e di The Callisto Protocol, mostrato con un nuovo trailer del gameplay ancora più inquietante e spaventoso, così com'è stato inquietante il reveal di Dying Light 2: Bloody Ties.

Tutt'altra atmosfera abbiamo trovato nel trailer del DualSense Edge, il controller professionale per PS5 che consentirà di ottenere un'esperienza di gioco decisamente più precisa, reattiva e soprattutto personalizzata grazie a diverse soluzioni di spessore.

Lies of P è stato confermato al day one su Xbox Game Pass, ma nel corso dello show è arrivato anche l'atteso Hogwarts Legacy con un nuovo trailer del gameplay e tutto il fascino del Wizarding World: un brand che vanta milioni e milioni di fan in tutto il mondo.

In rapida carrellata abbiamo quindi visto Moving Out 2, Sonic Frontiers (con data di uscita confermata) e New Tales of the Borderlands, l'avventura narrativa basata sul franchise di Gearbox Software. Quindi è stato concesso un doveroso spazio a Return to Monkey Island, con data di uscita e trailer.

Return to Monkey Island, uno degli scenari del gioco

Goat Simulator 3 è stato mostrato in video ed è sempre più folle, Under the Waves è il nuovo gioco di Quantic Dream ed è stato inoltre annunciato Moonbreaker con trailer e data: il nuovo titolo dagli autori di Subnautica farà il proprio debutto il 29 settembre in accesso anticipato su Steam.

Dopo l'annuncio di Stranded: Alien Dawn e Atlas Fallen abbiamo visto nuovamente il gameplay di Homeworld 3 e le novità di Genshin Impact 3.0, ma anche il prossimo progetto di miHoYo, Honkai: Star Rail con un nuovo trailer.

Sequenze di gameplay anche per Scars Above e High on Life, mentre The Expanse: A Telltale Series è stato presentato con un nuovo video, subito prima di Killer Klowns from Outer Space.

Gotham Knights, Batgirl

Il trailer del gameplay di Gotham Knights ha rivelato Harley Quinn, Dr. Freeze e Clayface fra i villain presenti nel gioco, dopodiché è stato presentato Wyrdsong e c'è stato spazio per un'apparizione speciale di Hideo Kojima, che ha annunciato il podcast Brain Structure.

Le fasi finali dello show sono state caratterizzate dal nuovo trailer di Warhammer 40.000: Darktide, dal trailer di The Outlast Trials, da quello di Blacktail e infine dal nuovo reveal di Dead Island 2 con data di uscita e sequenze di gameplay.