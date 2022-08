New Tales of the Borderlands: data di uscita e trailer per il gioco PC, PlayStation, Xbox e Switch

Questa sera è andato in onda l'Opening Night Live 2022, l'evento di apertura della Gamescom 2022 condotto da Geoff Keighley. Uno dei primi giochi mostrati è stato New Tales from the Borderlands, in arrivo il 21 ottobre 2022. Potete vedere il trailer qui sopra per PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S

Si tratta di un nuovo gioco della serie ideata da Telltale. Si tratta di una nuova storia, con nuovi personaggi, creata da Gearbox. Il trailer ci mostra una serie di sequenze d'azione ed esplosioni. Possiamo vedere i protagonisti di questa avventura narrativa, così come alcuni degli antagonisti. Non mancheranno ovviamente i mostri alieni tipici del mondo di Borderlands. Non dimentichiamo armi parlanti e altre pazzie tipiche del gioco di Gearbox.

Diteci, cosa ne pensate di New Tales from the Broderlands? L'Opening Night Live 2022 vi sta convincendo?