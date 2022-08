Sonic Frontiers: data di uscita svelata da un trailer ufficiale per errore

Un trailer ufficiale di Sonic Frontiers condiviso in rete prima del tempo ha svelato la data di uscita del gioco, fissata per l'8 novembre 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Il filmato proveniva dal canale YouTube ufficiale giapponese di Sonic e fondamentalmente era uno spot di circa 30 secondi che mostrava al termine la data di uscita della nuova avventura del porcospino blu, per l'appunto programmata per il prossimo 8 novembre.

Ne parliamo al passato in quanto il video è stato rimosso da Sega. Inizialmente era stato pubblicato come "Non in elenco", un'opzione di YouTube che permette di caricare i filmati ma senza che questi appaiano pubblicamente, con la visione limitata solo al gestore del canale e a chi possiede l'URL specifico del video. Tuttavia a quanto pare qualcuno ha condiviso il link in questione prima del tempo, costringendo Sega a rimuovere del tutto il filmato.

Tuttavia ormai il danno è fatto e l'immagine che ritrae la data di uscita di Sonic Frontiers si sta diffondendo rapidamente in rete. Ne è un esempio il tweet di Nibel qui sotto. Inoltre, prima che venisse rimosso abbiamo avuto modo di visionare noi stessi il trailer e vi possiamo confermare dunque la veridicità dell'informazione.

A questo punto supponiamo che l'annuncio ufficiale della data di uscita di Sonic Frontiers avverrà questa sera in occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2022 che inizierà alle 20:00 di questa sera, dove è stata già confermata la presenza del titolo di Sega.