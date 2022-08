Sonic Frontiers: nuovo trailer all'Opening Night Live della Gamescom 2022

Sonic Frontiers sarà con un nuovo trailer all'Opening Night Live della Gamescom 2022. A confermarlo è stata l'organizzazione stessa, che evidentemente punta moltissimo sul gioco di SEGA per attrarre il pubblico.

Che Sonic Frontiers sarebbe stato presente in qualche modo all'Opening Night Live del 23 agosto era cosa nota. Ora è stato spiegato in che forma sarà presente.

Difficile dire cosa possiamo attenderci dal nuovo trailer. Sicuramente qualcosa che risponda alle critiche mosse dai giocatori di fronte al materiale presentato in precedenza, che sono arrivati fino al punto da chiederne il rinvio (rifiutato da SEGA).

Per il resto l'Opening Night Live della Gamescom 2022 si annuncia come un evento di due ore decisamente scoppiettante, almeno per chi vuole saperne di più dei giochi in arrivo nei prossimi mesi. Noi di Multiplayer.it seguiremo in diretta Keighley e i suoi annunci, quindi continuate a seguirci.