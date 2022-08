Sonic Frontiers sarà all'Opening Night Live della Gamescom 2022

Geoff Keighley ha svelato che Sonic Frontiers sarà uno dei protagonisti dell'Opening Night Live della Gamescom 2022, dove per l'occasione possiamo aspettarci un nuovo trailer e novità sulla prossima avventura del porcospino blu.

L'annuncio è arrivato come al solito con un post su Twitter, dove il conduttore dello show ha confermato la presenza del titolo Sega, promettendo "un nuovo sguardo e notizie su Sonic Frontiers durante l'Opening Night Live".

L'Opening Night Live della Gamescom 2022 si svolgerà a partire dalle 20:00 italiane del 23 agosto, mentre la manifestazione vera e proprio si svolgerà tra il 24 e il 28 agosto. L'evento sarà condotto da Geoff Keighley, che ha promesso una "nottata di annunci a tema videoludico, premier mondiali e molto altro". Insomma un appuntamento sicuramente da non perdere, così come il nuovo Future Games Show, che ospiterà circa 50 giochi.

Sonic Frontiers è attualmente in sviluppo per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC, con il lancio in programma entro la fine del 2022. Di recente il database di Steam potrebbe aver svelato la data di uscita definitiva del gioco.