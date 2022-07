Sonic Frontiers: la data di uscita spunta su Steam, Denuvo sì o no?

La data di uscita di Sonic Frontiers è stata avvistata nel database di Steam, insieme a informazioni sulla possibile adozione del controverso sistema di protezione Denuvo.

Mostrato con un nuovo trailer del gameplay al Nintendo Direct, Sonic Frontiers potrebbe fare il proprio debutto il 3 dicembre, sebbene l'informazione sia stata cambiata nel giro di poche ore: in precedenza la data era fissata all'8 novembre.

Lo stesso discorso vale per il sistema Denuvo: inizialmente nel database veniva indicato l'utilizzo di questo tanto criticato software di protezione, dopodiché i riferimenti sono stati eliminati. C'è insomma un po' di incertezza.

Come ricorderete, abbiamo provato Sonic Frontiers durante il Summer Game Fest e il gioco ci ha restituito sensazioni contrastanti, in particolare per quanto concerne la realizzazione tecnica e la verità delle attività dell'open world.