Marvel è piacevole per gli attori ma forse non per i registi, secondo Ethan Hawke

Secondo una recente dichiarazione di Ethan Hawke - che ha interpretato Arthur Harrow in Moon Knight - Marvel propone un luogo di lavoro piacevole per gli attori, ma non molto per i registi. La sua affermazione arriva come risposta alle critiche rivolte da Martin Scorsese e Francis Ford Coppola.

"Quel gruppo di persone è estremamente piacevole per gli attori", ha dichiarato a IndieWire. "Potrebbero non essere altrettanto amichevoli con i registi, e questo potrebbe essere ciò di cui parlano Scorsese e Coppola. Ma amano gli attori. Penso che Kevin Feige abbia avuto un grande successo con Robert Downey Jr. e ha capito che la passione di Downey era una parte importante del successo. Quando gli attori sono entusiasti di una parte, il pubblico è entusiasta di guardarli. Feige ha capito l'algoritmo, quindi è estremamente rispettoso del processo. La cosa migliore di Moon Knight per me è stata l'interpretazione di Oscar [Isaac]. È un progetto assurdo con un budget enorme, una performance piuttosto fuori dagli schemi".

Oscar Isaac in Moon Knight

Hawke ha anche difeso le opinioni dei leggendari registi sullo studio. "Se persone come Scorsese e Coppola non escono allo scoperto per dire la loro verità sul fatto che ci sono cose più importanti del fare soldi, chi lo farà? È facile per loro, ma ci vuole qualcuno nella comunità che dica: 'Ehi, gente, questo non è Fanny e Alexander'. Se continuate a recensire questi film che sono fondamentalmente fatti per i quattordicenni come se fossero Fanny e Alexander o Luci d'inverno, allora chi diavolo riuscirà a fare un nuovo Luci d'inverno? Apprezzo che i più esperti della comunità [cinematografica] ricordino alle persone di non abbassare troppo il livello. So che questo fa pensare ad alcune persone che [tali registi] siano presuntuosi, ma non lo sono".

Voi che ne pensate?

Poco tempo fa, inoltre, anche Coppola ha difeso i film Marvel dalle critiche di Coppola.