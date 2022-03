Coppola difende i film Marvel dalle critiche di Coppola

Nicholas Kim Coppola - meglio noto come Nicolas Cage - ha detto la propria sui film Marvel, difendendoli dalle critiche di Francis Coppola, suo zio.

Cage, durante un'intervista con GQ, ha affermato: "Già, perché li criticano? Non capisco questo conflitto. Non sono d'accordo con la loro percezione o la loro opinione". Ricordiamo che non è stato solo Coppola a criticare i film Marvel, ma anche Scorsese (per questo Cage parla al plurale). I due, in separata sede, hanno affermato che i film Marvel non sono vero cinema e che ogni film Marvel è sempre lo stesso prodotto ripetuto ancora e ancora.

Dr Strange, del Marvel Cinematic Universe

Cage ha poi affermato: "Penso che i film che realizzo io, come Pig o Joe, non sono in alcun modo in conflitto con i film Marvel. Mi spiego, non penso che i film Marvel abbiano nulla a che fare la fine dei "tweener", ovvero dei film da 30-50 milioni di dollari di budget. Penso che il cinema sia in buona forma. Basta guardare a Il Potere del Cane o a Spencer o a qualsiasi dei film di Megan Ellison [per renderse conto]. Mi pare che Paul Thomas Anderson lavori ancora". In poche parole, Cage afferma che il cinema non è diventato solo un insieme di blockbuster Marvel, ma è ancora variegato e propone molte produzioni differenti per stile e budget.

"Marvel ha fatto un ottimo lavoro nel proporre intrattenimento per tutta la famiglia." Afferma sempre Cage. "Ci hanno pensato molto. Ci sono stati grandi passi in avanti rispetto a quando io ho lavorato ai due film di Ghost Rider. Kevin Feige, o chiunque si occupi della cosa, ha trovato un modo incredibile per fondere le storie tutte assieme e connettere tutti i personaggi".

