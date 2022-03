FSR 2.0: svelate le GPU Nvidia e AMD compatibili alla GDC 2022

Durante la GDC 2022, AMD ha svelato nuovi dettagli su FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0), ribadendo inoltre che la tecnologia sarà compatibile anche con le schede video della concorrenza e svelando un primo elenco di GPU Nvidia e proprietarie compatibili, che trovate di seguito:

Target 4K

AMD : Radeon RX 6700 XT, RX 5700 e superiori

: Radeon RX 6700 XT, RX 5700 e superiori Nvidia: Geforce RTX 3070, 2070 e superiori

Target 1440p

AMD : Radeon RX 6600, RX 5600, RX Vega Series e superiori

: Radeon RX 6600, RX 5600, RX Vega Series e superiori Nvidia: GeForce RTX 3060, 2060, GTX 1080 e superiori

Target 1080p

AMD : Radeon RX 6500 XT, RX 590 e superiori

: Radeon RX 6500 XT, RX 590 e superiori Nvidia: GTX 16 Series, GTX 1070 e superiori

FidelityFX Super Resolution 2.0

AMD inoltre spiega che a differenza della versione 1.00, FSR 2.00 richiede un po' di lavoro aggiuntivo da parte degli sviluppatori per integralo nei giochi, aggiungendo che sia Deathloop che Forspoken sfrutteranno questa tecnologia.

Infine, AMD afferma che i giochi che già supportano il DLSS di Nvidia dovrebbero essere facili da configurare con FSR 2.0, con solo pochi giorni di lavoro per integrarlo, mentre i giochi realizzati con Unreal Engine 4 e Unreal Engine 5 avranno plug-in appositi per farlo funzionare. Anche i giochi che già utilizzano il temporal anti-aliasing hanno un vantaggio in tal senso. Ma se uno sviluppatore non ha costruito il proprio gioco intorno a questi elementi, AMD afferma che potrebbero essere necessarie quattro o più settimane di lavoro per configurare la tecnologia.

Sempre durante la GDC 2022, AMD ha annunciato che FSR 2.0 sarà compatibile con Xbox Series X e S.