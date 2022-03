Xbox Series X e S saranno compatibili con l'FSR 2.0 di AMD, l'annuncio dalla GDC 2022

Durante il corso della GDC 2022, AMD ha annunciato che la tecnologia FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) sarà compatibile con Xbox Series X|S di Microsoft.

Pur non potendo confermare di preciso quando gli sviluppatori di giochi per Xbox Series X|S potranno trarre vantaggio dell'FSR 2.0, AMD afferma che la tecnologia "sarà completamente supportata anche su Xbox e sarà disponibile con Xbox GDK (Game Development Kit) per gli sviluppatori registrati per poterla usare nei loro giochi".

Xbox Series X e S

AMD ha annunciato ufficialmente l'FSR 2.0 la scorsa settimana. Si tratta di una tecnologia basata su temporal data e adotta un filtro anti-aliasing ottimizzato che, a differenza del DLSS di Nvidia, non sfrutta il Machine Learning e dunque può essere utilizzata sia con le GPU AMD che con quelle della concorrenza. In parole povere, l'FRS è un software open source che renderizza i fotogrammi a una risoluzione inferiore per poi utilizzare un algoritmo di upscaling spaziale per garantire un risultato finale simile a quello di una risoluzione superiore, con impiego ridotto di risorse.

L'FSR 2.0 potrebbe portare dunque grandi benefici per Xbox Series X e S, con gli sviluppatori che potrebbero impiegarlo non solo per aumentare la risoluzione o il framerate, ma anche per migliorare la grafica dei giochi nextgen a tutto tondo.