AMD presenta FidelityFX Super Resolution 2.0 e Radeon Super Resolution, ecco i dettagli

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, AMD ha presentato ufficialmente le tecnologie FidelityFX Super Resolution 2.0 e Radeon Super Resolution. FSR 2.0 sarà disponibile durante il secondo trimestre 2022, mentre l'RSR è già disponibile da oggi come parte del AMD Software Adrenalin Edition.

Stando al video di presentazione ufficiale, che potrete visualizzare nel player qui sotto, apprendiamo che FSR 2.0 offrirà una qualità dell'immagine e framerate superiori rispetto la versione 1.00 con tutte le modalità (Ultra Quality, Quality, Balanced e Performance), nonché risultati simili se non addirittura superiori a quelli delle immagini native.

La tecnologia si basa su temporal data e adotta un filtro anti-aliasing ottimizzato che, a differenza del DLSS di Nvidia, non sfrutta il Machine Learning e dunque può essere utilizzata sia con le GPU AMD che con quelle della concorrenza.

Come accennato in apertura, è stato presentato anche l'RSR (AMD Radeon Super Resolution) che offre tutti i vantaggi della tecnologia sopracitata, ma funzionando a livello di driver con "migliaia di giochi" che non supportano nativamente l'FSR, migliorandone dunque le prestazioni. Tuttavia in questo caso la tecnologia è supportata solo dalle GPU AMD della serie 5000.

Come accennato in apertura, l'RSR è disponibile già da oggi per le GPU compatibili, mentre l'FSR 2.0 debutterà nel corso del secondo trimestre del 2022, con ulteriori dettagli che dovrebbero arrivare nel corso della GDC della prossima settimana.