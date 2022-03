Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, grossi problemi su PC?

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sembra soffrire di grossi problemi su PC legati in particolare all'ottimizzazione: stando a diverse segnalazioni, il gioco fa una grossa fatica a girare bene anche su schede video potenti.

Sappiamo che il DLSS verrà aggiunto a Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin post lancio, ma per il momento non è ancora dato sapere quando tale tecnologia verrà supportata dal gioco, che a quanto pare ne avrebbe davvero bisogno.

Si parla infatti di una grafica che non raggiunge i 50 fps a 1080p e con tutti i preset al minimo con una GTX 1080 Ti, mentre i possesori di una ben più prestante RTX 3080 lamentano l'uso di una enorme quantità di memoria video e la persistenza di cali anche in Full HD.

In particolare le modalità ad alto frame rate attualmente supportate dalla versione PC di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin appaiono molto inconsistenti, calando di oltre la metà dei fotogrammi in determinate situazioni.

Una situazione che non sembra giustificata dalla complessità grafica e dalla qualità degli asset, e che richiederà per forza di cose una serie di aggiornamenti risolutivi.