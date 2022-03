Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin: il DLSS su PC aggiunto post lancio,

La versione PC di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sarà aggiornata post lancio per aggiungere il supporto a DLSS di Nvidia, come svelato dall'editore Square Enix alla testata Wccftech. Purtroppo non è stato detto quando possiamo attenderci la patch, ma l'importante è sapere che prima o poi arriverà.

In compenso, la risoluzione ultrawide sarà supportata al lancio, così come i 120fps. Purtroppo non ci sarà la possibilità di sbloccare il framerate. Comunque sia i giocatori potranno modificare diverse opzioni grafiche, incluse quelle relative alla risoluzione di rendering, ai dettagli delle texture, alla qualità delle ombre e così via.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin in cui abbiamo scritto:

Stranger of Paradise alterna elementi piuttosto buoni ad altri meno riusciti, offre un'esperienza originale per il pubblico di appassionati di Final Fantasy ma fallisce nel lasciare il segno al punto da far sperare in un seguito. Dall'unione tra la serie Square Enix e il team dietro Nioh ci si poteva aspettare indubbiamente di più, ma rimaniamo comunque alla porta, curiosi di scoprire se il publisher giapponese vorrà portare avanti questo tipo di esperimenti. Con la speranza che le risorse messe in gioco e il tempo dedicatogli possano portare alla luce prodotti capaci di conquistare in tutte le loro parti.

Per il resto vi ricordiamo che Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sarà disponibile a partire dal 18 marzo 2022 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X e S e Xbox One.