Dark Souls: giocatore lo finisce armato solo di cacca contro i boss

Lo speedrunner LilAggy, famoso soprattutto per i suoi record su Sekiro: Shadows Die Twice, ha finito Dark Souls ridefinendo il concetto di epicità: ha usato solo la cacca per uccidere i boss. Ci ha messo sette ore e mezza, nonostante la sua profonda conoscenza del gioco, ma alla fine ha vinto ed è potuto svettare sulle carcasse fumanti dei suoi avversari.

L'impresa di LilAggy non è notevole solo per la particolarità dell'arma usata, ma anche perché mostra per l'ennesima volta l'estrema versatilità del gioco di FromSoftware e la grande libertà d'iniziativa concessa al giocatore, lasciato libero di inventare le sue strategie di progressione, anche le più folli.

La cacca è una delle armi più iconiche dei Dark Souls, nel senso che è presente in tutti i capitoli. In Dark Souls 1 intossica i nemici, ma avvelena anche il personaggio principale. Naturalmente ci vuole molto tempo per uccidere un nemico a colpi di escrementi, ma la soddisfazione nel vederlo cadere a terra deve essere enorme. Va detto che solo un giocatore che conosca profondamente il gioco può farcela.

Ma come si possono ottenere abbastanza resti organici per provare l'impresa? Facile: c'è un mercante che ne ha una riserva infinita... chissà perché. Comunque sia, la partita di LilAggy mostra il nostro passare la maggior parte del tempo a evitare gli attacchi dei nemici, rispondendo per le rime con i suoi proiettili organici.