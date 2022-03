PS5 battuta da Xbox Series X|S nelle vendite di febbraio in Europa, scorte al minimo

PS5 sembra avere scorte al minimo in Europa, cosa che influisce ovviamente in maniera molto negativa sulle vendite, che segnano un punto di crisi anche rispetto ai mesi precedenti: per la prima volta, Xbox Series X|S pare aver superato PS5 per quanto riguarda le vendite a febbraio 2022 anche in mercati in cui storicamente è stata indietro rispetto alla console Sony.

Non ci sono ancora dati precisi, ma a riportare la questione è il solito Christopher Dring, giornalista di GamesIndustry.biz che si occupa di mercato e dati di vendita, che anticipa quelle che saranno le informazioni in arrivo domani sul mercato europeo dei videogiochi.



Come riferito nel tweet qui sopra, i dati raccolti da GSD per febbraio 2022 dovrebbero mostrare un calo nelle vendite di PS5, nonostante per il resto si sia trattato di un mese pieno di uscite di grosso calibro dal punto di vista del software. "Le vendite console continuano ad essere in difficoltà", riferisce Dring, "I livelli di scorte di PS5 sono a un livello tale che, per la prima volta, più Xbox Series sono state vendute rispetto a PS5 nei mercati europei tracciati".

Nello stato in cui ci troviamo al momento, in termini di produzione e distribuzione di console, è chiaro che le vendite dipendano principalmente dalla capacità di produrre macchine e immetterle sul mercato, per questo il calo di PS5 è probabilmente dovuto alla sua assenza nei negozi.

D'altra parte, la presenza maggiore di Xbox Series X|S fa scaturire anche una discussione interessante sulla strategia adottata da Microsoft per le sue console next gen. Considerando che Xbox Series S sembra essere più presente delle altre console, anche di Xbox Series X, è chiaro che si tratta di una macchina più facile da produrre anche in termini di raccolta di materiali e assemblaggio.

È difficile che Microsoft sia riuscita a prevedere la situazione in cui ci troviamo al momento, visto che la crisi non era facilmente pensabile fino a pochi anni fa, ma sembra che la scommessa di costruire un modello diverso a costo ridotto si sia rivelata poi particolarmente azzeccata, in questa situazione.