Halo Infinite: disponibile una nuova patch PC che aggiunge la LAN e sistema dei bug

Disponibile una nuova patch per la versione PC di Halo Infinite che sistema alcuni bug residui e, soprattutto, aggiunge la possibilità di giocare in LAN. Più precisamente, l'aggiornamento del 14 marzo ha migliorato la stabilità della versione PC risolvendo un crash abbastanza comune, di cui però non vengono forniti i dettagli.

La parte più importante riguarda la possibilità di giocare in Local Area Network o LAN, aggiunta ai menù di gioco. Il tutto in soli 600MB di patch. Quindi ora se volete rivivere gli anni 90, portandovi i PC a casa di amici per giocare tutti insieme in multiplayer ad Halo Infinite, potete farlo. Per installare la patch, dovete lasciare che venga scaricata, quindi chiudere e riavviare il gioco.

Per il resto vi ricordiamo che Halo Infinite è disponibile anche per Xbox One e Xbox Series X e S. Il multiplayer è completamente free-to-play, quindi non avete bisogno di abbonamenti o altro per poterci giocare, mentre la campagna single player va acquistata a parte.

Gli appassionati della serie Halo sono in attesa della serie TV, che andrà in onda a partire dal 24 marzo 2022, nonché della modalità cooperativa per Halo Infinite, rimandata ancora.