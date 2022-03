Silent Hill: Konami ha rinnovato il trademark, novità in arrivo?

Silent Hill torna protagonista di un'altra voce di corridoio, questa volta con Konami in prima linea che, avendo recentemente rinnovato il trademark della serie, ha fatto partire le solite speculazioni sul possibile ritorno del gioco sulle scene.

Come riportato dall'utente Reddit chiamato "LongJonSilver", che fa riferimento a una pagina che raccoglie varie registrazioni di trademark in Giappone, sembra che Konami abbia rinnovato i marchi di diverse serie e giochi storici del publisher, tra i quali spicca appunto anche Silent Hill.

Il riferimento a Silent Hills in P.T., grande rimpianto di tanti giocatori

Ovviamente questo non significa che ci debbano essere effettive novità in arrivo, visto che potrebbe trattarsi semplicemente di una mossa cautelativa.

Tra i giochi protagonisti di questa nuova ondata di registrazioni ci sono titoli storici come Tokimeki Memorial, Frogger e Gradius, a dimostrazione di come potrebbe trattarsi semplicemente di una manutenzione ordinaria nella gestione dei diritti in mano a Konami. Tuttavia, è da tanto tempo che si parla della volontà, da parte del publisher, di rilanciare Silent Hill in qualche modo, dunque anche questa azione ricade ovviamente nell'ambito delle voci di corridoio relative alla serie.

Tra le voci ricorrenti c'è quella sul nuovo capitolo finanziato da Sony e affidato a Kojima Productions, che rimane una sorta di evergreen sulla serie, la quale effettivamente è al centro di una volontà di rivitalizzazione da parte di Konami, che però non sembra essersi ancora concretizzata in un progetto in corso, dopo la famosa cancellazione di Silent Hills. In ogni caso, restiamo in attesa di eventuali sviluppi sulla questione.