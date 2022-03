Apple iOS 15.4, iPadOS 15.4, MacOS 12.3, WatchOS 8.5 disponibili

Apple ha rilasciato oggi le nuove versioni dei suoi sistemi operativi tra Mac, iPhone, iPad, Apple Watch e Apple TV, ovvero iOS 15.4, iPadOS 15.4, watchOS 8.5, macOS 12.3 e tvOS 15.4, in queste ore con il rollout pubblico degli aggiornamenti.

I vari sistemi operativi sono compatibili con tutti i dispositivi che già supportano iOS 15 e iPadOS 15, MacOS Monterey, watchOS 8 e tvOS 14, con possibilità di effettuare il download e l'installazione direttamente via OTA o attraverso l'opzione nelle impostazioni di sistema.

Le novità maggiori riguardano ovviamente aspetti diversi dell'esperienza utente a seconda del dispositivo a cui ci si riferisce. Una di queste è il Controllo Universale, che consente di utilizzare una tastiera e un mouse per controllare più dispositivi insieme, una volta effettuato l'accesso con un singolo account iCloud.

Il Face ID è stato migliorato, sui dispositivi da iPhone 12 in poi, perché funzioni effettuando il rilevamento del volto anche con la mascherina con più precisione rispetto a prima, senza doversi appoggiare a Apple Watch per l'autenticazione ulteriore. Per quanto riguarda Italia e altri paesi, il Wallet di Apple è stato aggiornato con la possibilità di registrarvi anche il Green Pass, inoltre è stato introdotto il supporto alle Emoji 14.

Altre novità riguardanti in particolare iOS 15.4 sono legate all'utilizzo degli Apple AirTag. Sempre per quanto riguarda iOS 15.4, tra i miglioramenti per iPhone troviamo anche il supporto dell'italiano e del cinese per la traduzione di pagine web su Safari, la gestione di domini e-mail personalizzati su iCloud, la possibilità di utilizzare la fotocamera nella tastiera per aggiungere testi alle note e ai promemoria, e la funzionalità "primo piano" della lente d'ingrandimento che utilizza la fotocamera con ultra‑grandangolo su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max per aiutare a vedere gli oggetti di piccole dimensioni, oltre a varie altre correzioni.

Nel changelog di MacOS 12.3 Monterey troviamo il supporto per l'audio spaziale, nuovi Emoji, vari miglioramenti riguardanti Siri, Podcast, traduzione delle pagine su Safari, shortcut, possibilità di salvare note insieme alle password, stima della capacità della batteria e diverse correzioni di bug.

Per il resto, ricordiamo tutti gli annunci dell'evento dell'8 marzo: da iPhone SE a Mac Studio.