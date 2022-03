Twitch: streamer litiga con il padre che lancia il suo PC in piscina, facendolo diventare virale

Una giovane streamer Twitch di quindici anni, nickname NarwhalFPS, si è vista lanciare il PC in piscina dal padre dopo un litigio. La ragazza aveva comprato l'hardware usando i proventi dei suoi video su YouTube. Naturalmente il PC naufragato, per così dire, è stato fotografato e pubblicato sui social network, dove è diventato virale.

Ma cosa è successo di così grave da spingere l'uomo a compiere un gesto così drammatico ed estremo? A spiegarlo ci ha pensato la streamer stessa, che ha raccontato di come il padre non avesse avuto una buona giornata: "Stavo litigando con mia sorella... e si è infuriato l'ha lanciato in piscina perché non lo ascoltavo. Non ho più un PC. Non ho più un PC."

NarwhalFPS ha poi spiegato che lo aveva acquistato grazie ai soldi guadagnati su YouTube, dove conta meno di 100.000 seguaci, ma un video con 43 milioni di visualizzazioni.

Difficile dire quale sarà il futuro della giovane streamer, a questo punto. Il fatto che abbia una piscina in cui il padre ha potuto gettare il PC non ci fa temere troppo per le sue condizioni economiche, ma non si può mai dire, perché spesso le apparenze ingannano.