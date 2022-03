Kirby: Nintendo ripropone il concerto del 25° anniversario per festeggiare il 30°

Nintendo ha voluto festeggiare alla grande il 30° anniversario di Kirby, riproponendo parte del concerto tenutosi per il 25° anniversario dello stesso. L'evento si è svolto a luglio 2017 in Giappone, ma evidentemente è tornato comodo anche adesso, in attesa del nuovo concerto che si terrà in estate.

Comunque sia è un bel sentire. Da notare che nel video sono comprese diverse sequenze dei giochi di Kirby, mostrate in una finestra posta nella parte bassa dello stesso.

Inoltre, vi ricordiamo che tra pochi giorni (il 25 marzo 2022, per la precisione) sarà disponibile Kirby e la terra perduta per Nintendo Switch, un nuovo titolo con protagonista l'amatissimo personaggio rosa, che Nintendo descrive nel seguente modo:

All'improvviso, nel cielo del pianeta Pop è apparso uno strano vortice che ha risucchiato tutto ciò che lo circondava... Kirby incluso! Dopo essersi risvegliato in un mondo misterioso, dove la civiltà e la natura sono diventate tutt'uno, Kirby scopre che i Waddle Dee sono stati rapiti da una temibile banda nota con il nome di esercito delle bestie.

Accompagnato dal suo nuovo e singolare amico, Elfilin, Kirby entra in azione, partendo per una grande avventura! Riuscirà a salvare i Waddle Dee e a tornare a casa?