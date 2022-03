GTA Online su PS5 e Xbox Series X|S: problemi con il trasferimento dei personaggi

Rockstar Games ha concesso la possibilità di trasferire i personaggi di GTA Online dalle versioni PS4 e Xbox One a quelle PS5 e Xbox Series X|S, ma sembra che la procedura sia decisamente caotica e fonte di problemi vari, in base alle prime segnalazioni degli utenti.

Un primo aspetto a cui bisogna prestare attenzione è il fatto che, se in precedenza si è effettuato già un trasferimento del proprio personaggio e dei salvataggi da console alla versione PC, diventa impossibile effettuare un nuovo trasferimento alle nuove versioni per PS5 e Xbox Series X|S, ovvero tale migrazione può essere effettuata solo da PS4 e Xbox One alle rispettive console next gen.



Inoltre, una volta che viene effettuato il trasferimento, i salvataggi e il personaggio vengono cancellati dalla piattaforma di partenza, rendendo impossibile continuare a giocare con questi su PS4 o Xbox One. A questo dettaglio bisogna unire il fatto che GTA Online non consente il multiplayer crossplay tra piattaforme diverse, nemmeno se appartenenti alla stessa "famiglia".

In pratica, non è possibile giocare in multiplayer tra utenti PS4 e PS5 o utenti Xbox One e Xbox Series X|S: questo significa che, se giocate abitualmente con un gruppo di altri utenti che utilizzano console di scorsa generazione, effettuare la migrazione potrebbe tagliarvi fuori dalla possibilità di giocare in multiplayer con i vostri amici.

Rimaniamo in attesa di eventuali delucidazioni da parte di Rockstar Games sull'eventuale soluzione di questi problemi, nel frattempo ricordiamo che GTA Online per PS5 e Xbox Series X|S contiene nuove auto, Career Builder e varie altre novità e che su PS5 è gratis dalla scorsa settimana, con la possibilità di effettuare il download.