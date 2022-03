GTA Online per PS5 e Xbox Series X|S: nuove auto, Career Builder e molto altro ancora

Rockstar Games ha svelato le novità in arrivo con le versioni PS5 e Xbox Series X|S di GTA Online, che includono, tra le altre cose, nuove vetture e la funzione Carrer Builder pensata appositamente per i giocatori alle prime armi con il multiplayer di GTA 5.

Come probabilmente già saprete, al lancio di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X|S (qui i dettagli su risoluzione, framerate, ray tracing e le modalità grafiche), GTA Online sarà disponibile anche in versione standalone sulle console di ultima generazione di Sony e Microsoft. Inoltre, per i primi tre mesi sarà gratis per gli abbonati a PlayStation Plus.

GTA Online

Stando a quanto riportato sul sito ufficiale, la nuova versione di GTA Online include nuovi veicoli e funzioni presso il Los Santos Car Meet: Hao's Special Works. Sono inclusi potenziamenti per i veicoli migliori del gioco, una nuova classe di gare che utilizzata auto modificate e prove a tempo con rotazione settimanale, nonché un giro di prova premium per provare nuovi bolidi modificati gratuitamente.

Tra le novità di rilevo per le versioni PS5 e Xbox Series X|S di GTA Online, troviamo anche la nuova funzionalità Career Builder realizzata appositamente per i nuovi giocatori o per chi vuole resettare il proprio personaggio e iniziare da zero, che mette a disposizione fin da subito 4.000.000 di GTA$ con cui sarà possibile dunque acquistare proprietà, veicoli e armi. Inoltre è stato realizzato un tutorial nuovo di zecca, un menu principale completamente rinnovato che consente di accedere direttametne alle varie modalità di gioco e molto altro ancora.

GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S sarà disponibile a partire dal 15 marzo 2022. Rockstar Games inoltre ha spiegato nel dettaglio il trasferimento dei salvataggi, la migrazione del profilo di GTA Online alle nuove versioni e le date del preload.