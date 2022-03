Gran Turismo 7 VS Gran Turismo Sport, un video confronto evidenzia le differenze

Gran Turismo 7 e Gran Turismo Sport sono i protagonisti di un interessante video confronto che punta a evidenziare le differenze fra i due episodi della serie targata Polyphony Digital.

Gran Turismo 7 è un gioco di corse fenomenale secondo l'analisi tecnica di Digital Foundry, ma in che modo migliora il comparto grafico del precedente capitolo, uscito nel 2017 su PS4? A quanto pare gli interventi sono stati molteplici.

Nel filmato, che mette i due giochi uno di fianco all'altro, si nota il sostanziale miglioramento del sistema di illuminazione, sia nelle gare diurne che in notturna e in combinazione con i riflessi sulle carrozzerie.

Hanno inoltre compiuto dei passi in avanti l'effettistica e il livello di dettaglio, quest'ultimo sia per quanto concerne le vetture che gli scenari, rivestiti da texture più definite e, in generale, rifiniti meglio.

