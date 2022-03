Gran Turismo 7: un gioco di corse "fenomenale" nell'analisi tecnica di Digital Foundry

Gran Turismo 7 è passato anche sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry con la consueta analisi tecnica da parte della rubrica britannica, che ha valutato molto positivamente il nuovo gioco di corse da parte di Polyphony Digital giudicato "fenomenale" dai redattori.

In base a quanto riferito nell'articolo, con video a corredo, Gran Turismo 7 sembra costruito evidentemente sulla base di Gran Turismo Sport, essendo in effetti un progetto cross-gen, per PS4 e PS5, con alcuni punti in cui gli sviluppatori sono riusciti a sfruttare meglio l'hardware di PS5 aggiungendo qualche elemento in più e incrementando alcune caratteristiche.

La risoluzione su PS5 è 4K nativa, con un miglior texture filtering, qualità delle ombre e dei riflessi rispetto a PS4 e a quanto visto in Gran Turismo Sport. Durante il gameplay è presente un motion blur "per pixel" che incrementa un po' il senso di movimento migliorando la qualità generale visiva rispetto a GT Sport.

L'opzione per implementare il ray tracing, riporta Digital Foundry, non inserisce tale tecnologia grafica nel gameplay: il ray tracing viene utilizzato per gestire i riflessi ma solo al di fuori del gioco vero e proprio, ovvero durante i replay o nella modalità fotografica e nei menù, abbassando il frame-rate a 30 fps. Mantenendo la modalità performance, il gioco rimane a 60 fps senza ray tracing in tutte le varie situazioni.

Un altro miglioramento percettibile nella versione PS5 di Gran Turismo 7 sono i tempi di caricamento, drasticamente ridotti rispetto a quelli su PS4 e PS4 Pro, come abbiamo visto anche nel video confronto fra le varie versioni, con una riduzione di decine di secondi in pochi istanti sulla console next gen, così come un incremento generale nel livello di dettaglio delle ambientazioni.

Per quanto riguarda quest'ultime, Digital Foundry sostiene che ci siano ancora dei margini di miglioramento sul livello di dettaglio degli scenari, che in certi casi possono sembrare troppo semplici se guardati con attenzione, tradendo un po' le origini da Gran Turismo Sport, ma Polyphony è comunque riuscita a donare al tutto un ottimo aspetto, anche grazie all'uso dell'illuminazione e delle condizioni meteo.

Per quanto riguarda le performance di Gran Turismo 7, durante il gameplay su PS5 il gioco riesce a mantenere i 60 fps in maniera piuttosto stabile, tuttavia ci sono alcune condizioni in cui la fluidità può calare: nella prova effettuata, questo succede su Trial Mountain, in vari momenti del tracciato, e quando le piste sono particolarmente cariche di auto e in momenti in cui l'illuminazione richiede più sforzo, magari partendo dall'ultima posizione sulla griglia di partenza e con lo schermo particolarmente pieno di effetti dati dalla presenza delle altre auto visibili in pista.

Questi difetti, secondo Digital Foundry, potrebbero essere facilmente corretti con l'uso di uno scaling dinamico della risoluzione o con il supporto per il VRR, ma le due soluzioni non vengono adottate dal gioco. Allo stesso modo, queste condizioni di stress possono causare un calo anche del frame-rate imposto a 30 fps nella modalità ray tracing.

Per il resto, oggi abbiamo pubblicato anche la nostra recensione di Gran Turismo 7, con la scadenza dell'embargo.