Resident Evil 2, 3 e 7 arriveranno su PS5 e Xbox Series: upgrade gratuito confermato anche su PC

Capcom ha annunciato che Resident Evil 2, 3 e 7 sono in arrivo anche su PS5 e Xbox Series X|S. Chi possiede il gioco avrà accesso a un upgrade gratuito sia su PC che su console Sony e Microsoft.

Nel tweet ufficiale dell'account Resident Evil, come potete vedere qui sotto, viene scritto: "Resident Evil 2, 3 e 7 sono in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S con miglioramenti visivi più avanti nel corso dell'anno! Coloro che attualmente possiedono questi giochi su PS4 e Xbox potranno eseguire un upgrade digitale senza costi aggiuntivi." In un secondo tweet, sempre visibile qui sotto, viene aggiunto che "le patch di upgrade per tutti e tre i giochi saranno pubblicate per i giocatori PC senza costi aggiuntivi quando le versioni PS5 e Xbox Series X|S saranno distribuite!"

Il tweet include anche tre immagini tratte da Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 Biohazard, che dovrebbero mostrare la qualità grafica finale che sarà possibile ottenere dopo l'upgrade su PS5, Xbox Series X|S e PC. Potete vederle qui sotto, nella nostra galleria di immagini.

Per il momento non è chiaro se l'upgrade sarà valido anche per la versione PS Plus di Resident Evil 7 Biohazard inclusa all'interno del servizio PlayStation Plus Collection di PS5.

Il precedente annuncio a tema Resident Evil, del 15 febbraio, era stato riservato ad altre novità per la saga, anche se non legate a giochi.