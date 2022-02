Resident Evil: l'annuncio del 15 febbraio non è un gioco, ecco i dettagli

Ieri abbiamo scoperto che Capcom aveva in programma un annuncio dedicato a Resident Evil per la giornata odierna, 15 febbraio 2022. Ora, abbiamo scoperto che non si trattava di un gioco, ma di un aggiornamento del sito Portal.

Resident Evil Portal è il sito dedicato alla saga e, oggi, è stato aggiornato con una nuova sezione: Storia. Si tratta di un segmento del sito che permette di riscoprire alcuni dettagli sulla lore dei primi capitoli della saga e vedere alcuni bozzetti e artwork dedicati ai giochi.

La villa di Resident Evil dove tutto è iniziato

Per il momento, i giochi al centro di questa sezione sono quattro: Resident Evil, Resident Evil 2, Resident Evil 3 Nemesis, Resident Evil 0. La sezione di Portal dedicata alla Storia dei giochi della saga si espanderà il 22 febbraio 2022, probabilmente con altri giochi, a partire dal quarto capitolo numerato. È possibile che anche in quel caso non siano tutti quelli mancanti ma solo un gruppo.

Non si tratta per certo dell'annuncio che molti speravano, lo sappiamo bene, ma è comunque una piccola aggiunta al franchise che i fan più sfegatati potrebbero apprezzare. In ogni caso, le voci su Resident Evil 4 Remake sono ancora calde, quindi non ci resta che attendere conferma da parte di Capcom.