Resident Evil 4 Remake: tante novità da un report, il gioco mira a cambiare l'originale

Tramite le pagine di fanbyte.com, il giornalista Imran Khan segnala una serie di informazioni legate a Resident Evil 4 Remake, provenienti da fonti vicine al progetto la cui identità non è stata ovviamente svelata.

Prima di tutto, Khan afferma che il progetto è effettivamente in sviluppo in questo momento e l'annuncio è atteso per il 2022, sempre ammesso che i piani non cambino all'ultimo minuto. Resident Evil 4 Remake era in sviluppo presso M-Two, un team composto da ex-Capcom ed ex-PlatinumGames, che ha lavorato a Resident Evil 3 Remake. A capo del progetto c'è Tatsuya Minami, amico di Shinji Mikami (director originale del gioco, ora capo di Tango Gameworks). A Mikami è stato offerto di tornare a lavorare sul remake, ma ha declinato.

Leon S. Kennedy in Resident Evil 4

Dopo il responso negativo nei confronti di Resident Evil 3 Remake, Capcom ha ripreso in grembo il progetto e lo ha affidato ai creatori di Resident Evil 2 Remake. M-Two ora è solo di supporto al lavoro, ma quanto da loro creato inizialmente è ancora utilizzato.

Capcom non ha intenzione di realizzare un Remake identico scena per scena. Uno dei cambiamenti è l'orario di arrivo del protagonista, Leon S. Kennedy: ora l'arrivo al villaggio sarà di notte, così come una buona porzione del gioco. L'idea è di rendere il gioco più spaventoso. Ci saranno poi cambiamenti alla trama di Resident Evil 4: i personaggi avranno ruoli più importanti e più tempo a schermo. L'espansione dedicata ad Ada sarà espansione, inoltre. Anche Separate Ways sarà più grande. Le due espansioni saranno unite in una sola campagna. Non è chiaro però se saranno pubblicate come DLC o saranno parte del gioco base.

Come sempre, ricordiamo che si tratta di un report, non di informazioni ufficiali e alcuni dettagli potrebbero cambiare prima dell'annuncio o dell'uscita. Mikami ha recentemente commentato questo Remake e ha affermato di voler un grande cambiamento.