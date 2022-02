Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, ecco le prime foto della serie Amazon

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la nuova serie televisiva prodotta da Amazon e ambientata nell'universo creato da J.R.R. Tolkien, è stata mostrata con le prime foto nell'ambito di un lungo articolo pubblicato da Vanity Fair.

In attesa del trailer de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere realizzato per il Super Bowl, possiamo dunque dare una prima occhiata ai personaggi che troveremo nello show, alle ambientazioni e finanche alla qualità della CG, che sembra riflettere l'altissimo budget a disposizione del progetto.

Vediamo la giovane Galadriel interpretata da Morfydd Clark, migliaia di anni prima degli eventi della saga diretta da Peter Jackson, nonché una scena in cui cerca di attraversare una tempesta in mare aperto in compagnia di Halbrand, una figura inedita creata per la serie e interpretata da Charlie Vickers.

In arrivo il 2 settembre su Prime Video, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà composta da cinque stagioni che costeranno ad Amazon qualcosa come più di un miliardo di dollari: una cifra esorbitante, resa possibile anche e soprattutto dalla grande passione che Jeff Bezos nutre per le opere di Tolkien.

Gli showrunner Patrick McKay e JD Payne sentono dunque la pressione di un progetto così ambizioso, che punta a consacrare la piattaforma streaming e a dimostrare la sua capacità di creare produzioni di altissimo livello. I due, del resto, dovranno gestire ben ventidue attori principali e molteplici trame e sottotrame.

Un compito non facile, quello di raccontare la creazione degli Anelli del Potere e il modo in cui sono stati utilizzati dagli uomini, dagli elfi, dai nani e da Sauron. Racconti basati sul Silmarillion ma fortemente sintetizzati in uno script da appena centocinquanta pagine che dovrebbe fungere da ossatura per la serie.

Vanity Fair, che ha potuto visionare i primi tre episodi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, ha parlato di uno show sontuoso, che miscela intrighi di palazzo, magia, guerra, mitologia e misteri, con alcuni personaggi che risultano subito familiari e un enorme potenziale per i volti inediti.