Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, nuovo trailer della serie al Super Bowl

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, l'attesa serie televisiva prodotta da Amazon e basata sulle opere di J.R.R. Tolkien, si mostrerà con un nuovo trailer domenica 13 febbraio, durante il Super Bowl.

Dopo le immagini de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere in stile locandina, prepariamoci dunque a un primo, vero assaggio dello show live action in arrivo sulla piattaforma streaming Prime Video.

Le aspettative nei confronti della serie, inutile dirlo, sono altissime: sia per la popolarità del materiale di partenza, sia per l'ormai iconica saga cinematografica diretta da Peter Jackson e sia anche per il mostruoso budget da 465 milioni di dollari per la sola prima stagione.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere racconterà di come sono stati creati gli Anelli del Potere, appunto, e dell'ascesa di Lord Sauron, l'oscuro signore che ha portato le tenebre sulla Terra di Mezzo.

Parliamo insomma di una storia ambientata migliaia di anni prima rispetto alle vicende de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli, ma non per questo meno affascinante, anzi.