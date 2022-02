Il metaverso è solo un videogioco, per Satya Nadella di Microsoft

L'amministratore delegato di Microsoft - Satya Nadella - ha recentemente detto la propria sul concetto "metaverso" e ha affermato che a conti fatti i metaversi non sono altro se non videogiochi.

Nadella ha parlato al Financial Times della sua visione del metaverso e ha detto: "Prendete quello che sta succedendo con il metaverso. Cos'è il metaverso? Il metaverso riguarda essenzialmente la creazione di giochi", ha detto Nadella. "Si tratta di essere in grado di mettere persone, luoghi, cose [in] un motore fisico e poi avere tutte le persone, luoghi, cose nel motore fisico in relazione tra loro".

"Io e voi saremo presto seduti sul tavolo di una sala conferenze con i nostri avatar o i nostri ologrammi o anche superfici 2D con audio surround. Indovinate un po'? Il posto dove lo facciamo da sempre... è il mondo videoludico", ha aggiunto Nadella.

Spiega che già ora possiamo entrare in un gioco come Forza, immaginare la nostra auto come un avatar, decorarla liberamente e stare all'interno di una sorta di metaverso.

Satya Nadella ha recentemente anche affermato che il metaverso è alla base dell'acquisizione di Activision Blizzard.