Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, nuove immagini per la serie TV Amazon

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si mostra con alcune nuove immagini che si presentano nella forma di locandine, pubblicate da Amazon su Twitter.

Dopo il trailer italiano de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, ecco dunque nuovi materiali promozionali per l'attesa serie televisiva, ventidue scatti per altrettanti personaggi che tuttavia non vengono rivelati.

Ognuno di loro impugna qualcosa di diverso: una spada, un pugnale, degli anelli o magari della semplice frutta, una pergamena, un libro, un fiore. Parliamo di un cast particolarmente ricco per un progetto che sembra davvero ambizioso.

Non è dunque un caso che i fan de Il Signore degli Anelli siano andati letteralmente in visibilio quando hanno visto le nuove immagini e ammirato la qualità dei costumi di scena che potremo trovare all'interno dello show live action.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà all'altezza di aspettative così alte? Lo scopriremo non appena la serie farà il proprio debutto su Amazon Prime Video, il prossimo 2 settembre.