GeForce Now compie due anni: arrivano Dying Light 2 Stay Human e tanti premi

GeForce Now festeggia due anni e festeggia con l'inclusione nel servizio di cloud gaming di Dying Light 2 Stay Human e tanti premi per gli abbonati. I giocatori possono finalmente avventurarsi nei secoli bui che caratterizzano Dying Light 2 Stay Human, disponibile da domani in streaming sia su Steam, che l'Epic Games Store e GeForce NOW. Scopri un mondo in continua espansione con la potenza del ray-tracing, la tecnologia pensata per esaltare l'illuminazione globale, i riflessi e le ombre, per una qualità dell'immagine e un'esperienza immersiva senza precedenti.

Inoltre, a partire dalla settimana prossima gli utenti riceveranno premi per Eternal Return, World of Warships e altri titoli. Annunciati anche altri giochi, disponibili da oggi, oltre a Dying Light 2 Stay Human:

Life is Strange Remastered (Nuova release su Steam, dal primo febbraio)

Life is Strange: Before the Storm Remastered (New release on Steam, dal primo febbraio)

Dying Light 2: Stay Human (Nuova release su Steam e Epic Games Store, 4 febbraio)

Warm Snow (Steam)

Nelle prossime settimane di febbraio arriveranno inoltre: