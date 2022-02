CrossfireX: problemi al lancio, non funziona su Game Pass, parla il team

CrossfireX è stato reso disponibile quest'oggi su Xbox, ma subito si sono palesati una serie di problemi, compresa l'impossibilità di avviarlo da Game Pass. Il team si è quindi espresso sull questione.

Tramite il profilo Twitter ufficiale di CrossfireX, possiamo leggere: "Attenzione Mercenari, siamo a conoscenza dei problemi di accesso a Operation Catalyst che alcuni membri di Game Pass stanno riscontrando. Stiamo lavorando a una soluzione per risolvere il problema quanto prima. Ci scusiamo per l'inconveniente e vi ringraziamo per la pazienza e il feedback".

Una mappa di CrossfireX

L'impossibilità di avviare il gioco su Game Pass non è però l'unico problema. I fan, online, scrivono che il gioco manca di contenuti, ha un sistema di controllo impreciso e mancano tutta una serie di opzioni che di norma sono presenti in giochi sparatutto AAA. Pare che la maggior parte di questi problemi siano frutto di bug o semplicemente di mancanze da parte degli sviluppatori, che hanno promesso l'introduzione di nuovi setting per la mira e nuove mappe. Pare anche che gli update richiederanno un po' di tempo e che non saranno disponibili prima di inizio marzo.

Ricordiamo infine che quella disponibile su Game Pass è solo la prima parte della campagna single player: il gioco non è ancora completo. Ecco infine il trailer di lancio.