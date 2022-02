CrossfireX: il trailer di lancio annuncia la disponibilità su Xbox Game Pass

CrossfireX è disponibile su Xbox Game Pass per Xbox One e Xbox Series X e S, come ci annuncia il trailer di lancio in computer grafica. Come saprete il gioco è composto da una modalità multiplayer e da una campagna single player realizzata da Remedy, lo studio di Alan Wake.

Parlando di contenuti, il video mostra solo una sequenza narrativa in computer grafica, in cui assistiamo all'ennesimo alterco tra le due fazioni dell'universo di Crossfire. Si tratta di un video altamente spettacolare, con esplosioni, palazzi che crollano, elicotteri che lasciano la scena all'ultimo istante e una bella musica di sottofondo.

Leggiamo la descrizione ufficiale del video:

La serie leggendaria arriva su Xbox con uno sparatutto in prima persona dal ritmo frenetico. Affronta modalità multiplayer classiche e moderne oltre a una campagna cinematografica dove ti troverai nel cuore del conflitto globale tra le due fazioni militari private più forti del mondo.

Da notare che per ora non ci sono ancora recensioni di CrossfireX, segno non proprio positivo visti i trascorsi di altri titoli. Staremo a vedere cosa se ne dirà nelle prossime ore.