Offerte Amazon: Kingdom Hearts Melody of Memory in sconto al 67%, prezzo più basso di sempre

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Kingdom Hearts Melody of Memory. Lo sconto segnalato è di 40€, ovvero del 67%. Il prezzo pieno per Kingdom Hearts Melody of Memory è 59.99€. Il prezzo odierno è il migliore mai proposto sulla piattaforma. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Kingdom Hearts: Melody of Memory è un rhythm game competente che permette ai fan di Sora e compagnia di rivivere la saga dall'inizio sulle note delle migliori musiche di Yoko Shimomura." Questo capitolo si pone come seguito di Kingdom Hearts 3, proponendo alcune scene finali inedite che ampliano la storia di Sora e dei suoi amici.

Sora e i suoi amici in un livello di Kingdom Hearts Melody of Memory

