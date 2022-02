Mario Kart 8 Deluxe Pass Percorsi Aggiuntivi: immagini e dettagli sulle nuove piste

Tutti questi nuovi 48 percorsi sono tratti dai capitoli precedenti della lunga serie Nintendo e verranno distribuiti in 6 pacchetti successivi, ognuno contenente 8 percorsi giocabili in singolo, multiplayer locale e online, in un percorso che ci accompagnerà fino alla fine del 2023.

Mario Kart 8 Deluxe Pass Percorsi Aggiuntivi è stato annunciato ieri sera durante il Nintendo Direct di febbraio 2022 e si tratta di un programma di espansioni di notevole entità per il celebre racing game per Nintendo Switch, di cui vediamo alcune immagini e dettagli emersi nelle ore successive all'annuncio sulle nuove piste .

Come abbiamo riferito nella news con annuncio e trailer sul Pass Percorsi Aggiuntivi, i nuovi circuiti possono essere ottenuti acquistando semplicemente il pass a 24,99 euro oppure attraverso l'iscrizione a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo che garantisce l'accesso libero al pacchetto d'espansione, così come accade già per l'espansione Happy Home Paradise di Animal Crossing: New Horizons.