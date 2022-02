Triangle Strategy, Prologue Demo: abbiamo provato i primi tre capitoli dell'esclusiva per Switch

Abbiamo giocato i primi tre capitoli del nuovo strategico a turni in uscita per Nintendo Switch: ecco le nostre impressioni sulla Prologue Demo di Triangle Strategy.

Mancano poche settimane all'uscita di Triangle Strategy, l'attesissimo JRPG strategico di ArtDink. Com'è accaduto già ai tempi di Octopath Traveler - col quale ha in comune non solo la veste grafica 2.5D ma anche i producer Tomoya Asano e Masashi Takahashi - Nintendo ha deciso di pubblicare una demo che permetterà ai giocatori d'importare il salvataggio nella versione finale e di proseguire la storia oltre il terzo capitolo dove il codice di prova, appunto, si ferma. Abbiamo avuto la possibilità di provare la Prologue Demo di Triangle Strategy in anteprima: in attesa della recensione, ecco cos'abbiamo scoperto sull'inizio di Triangle Strategy e quali sono le nostre impressioni preliminari.

L'inizio della storia Triangle Strategy, una fase di esplorazione La Debut Demo uscita circa un anno fa ci catapultava nel bel mezzo del Capitolo 6, dunque già a qualche ora dall'inizio del gioco e nella più completa confusione narrativa: non conoscevamo ancora i personaggi e le loro motivazioni, ma ci ritrovavamo coinvolti in eventi a dir poco tragici che vedevano il protagonista Serenoa Wolfhort a fuggire, insieme alla sua comitiva, per salvarsi la pelle. L'universo di Triangle Strategy ricorda non poco quello de Il Trono di Spade, se non altro perché è pieno d'intrighi politici, complotti e famiglie che vogliono farsi le scarpe a vicenda per il controllo del sale e del ferro nella terra di Nortenia. Gli stessi artwork - che possiamo richiamare durante i dialoghi per leggere una brevissima descrizione del personaggio che sta parlando - tratteggiano lineamenti che suggeriscono una certa indole, salvo sorprendere il giocatore con caratterizzazioni molto più complesse. Come a dire che non bisogna giudicare un libro dalla copertina, e in questo senso ci sentiamo già di promuovere la curatissima localizzazione italiana e il suo registro solenne che conferisce alla narrativa un tono epico e cavalleresco. I primi tre capitoli nella nuova Prologue Demo si dedicano interamente al cosiddetto world building: ci spiegano come funziona questo mondo e il suo delicato equilibrio politico, tratteggiando i tantissimi attori in questo dramma shakespeariano, ma servono anche a introdurre il giocatore alle fondamenta del gameplay che si svilupperanno poi nelle ore successive. Si legge e si ascolta molto - il doppiaggio in inglese è ottimo e le musiche sono fantastiche - ma si gioca relativamente poco: ai primi due capitoli corrispondono altrettante battaglie che confermano le meccaniche conosciute con la Debut Demo.

Le novità della Demo Triangle Strategy, Serenoa è il protagonista della storia Vi invitiamo a leggere il nostro precedente provato per capire come funziona il sistema di combattimento, ma per farla breve Triangle Strategy è un JRPG strategico a turni che ricorda Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre e Fire Emblem. I personaggi si muovono quando è il loro turno in scenari suddivisi in caselle, entro uno spazio determinato dalle loro statistiche, e possono attaccare, consumare oggetti o lanciare incantesimi e altre abilità che consumano una specifica risorsa - i Punti Turno - che si ricarica nel tempo. Il posizionamento è fondamentale: attaccare alle spalle garantisce un danno critico, dall'alto un bonus importante, e se si prende un nemico tra due unità alleate i danni si moltiplicano in combo. Il primo capitolo - in cui il protagonista Serenoa incontra la sua promessa sposa Frederica - si risolve in uno scontro con una strampalata banda di briganti che tradisce un livello di difficoltà solo apparentemente basso. Apparentemente, perché già nel Capitolo 2 le cose si complicano con una sorta di boss fight in cui una mossa sbagliata può costare la vita a uno o più unità. Triangle Strategy, le scelte multiple cambiano la storia A scanso di equivoci, in Triangle Strategy le unità sconfitte in battaglia non restano morte come succede in Fire Emblem a livelli di difficoltà superiori ma, rimanendo escluse dalla battaglia, perdono tutti i golosi punti esperienza che avrebbero guadagnato nei loro turni. Ciò può causare una discrepanza nel livello medio del battaglione, ma fortunatamente la Prologue Demo rivela alcune caratteristiche interessanti anche sotto questo punto di vista. A partire dal Capitolo 2 è infatti possibile accedere ad alcuni servizi dell'Accampamento, uno spazio in cui possiamo entrate durante alcuni momenti specifici della storia o quando ci troviamo sulla mappa di Nortenia. Qui potremo acquistare risorse e consumabili da un venditore, spendere i Punti Prestigio guadagnati in battaglia per arricchire l'Archivio delle informazioni o comprare nuove Carte da usare in combattimento al momento giusto, oppure consultare il fabbro e la taverna. Triangle Strategy, la mappa di Nortenia Il primo ci permetterà di potenziare le armi spendendo denaro e materiali: ogni personaggio impugna un'arma che possiamo sviluppare scegliendo vari bonus, e quindi aumentando i Punti Vita o la precisione in attacco. L'arma è dunque predefinita per ogni personaggio e si "evolve", limitando l'equipaggiamento a due accessori per unità. Il motivo è semplice. La Prologue Demo di Triangle Strategy risponde a una domanda che ci siamo fatti per un anno intero: ci sono classi? E la risposta è: sì e no. Scopriamo infatti che ogni personaggio rappresenta un archetipo - Frederica è una maga, Geela è una guaritrice, Serenoa è un guerriero e così via - e quindi fondamentalmente non può cambiare classe... però la può potenziare un po' come succede in Fire Emblem, soddisfacendo alcuni requisiti specifici. La "promozione" - chiamiamola così - conferisce all'unità nuove abilità o incantesimi, statistiche migliorate e sprite più elaborati che rispecchiano il nuovo status quo. La taverna, invece, ci permette di affrontare battaglie "immaginarie" contro varie formazioni di nemici: utili a sperimentare nuove strategie, allenare i personaggi e raggranellare soldi e materiali in più per migliorare armi e classi. Era una funzione piuttosto scontata, per la verità, ma almeno sappiamo come funziona e dove trovarla.

Diplomazia e strategia Triangle Strategy, attenti al fuoco amico La Prologue Demo ci ha consentito anche di sbirciare meglio nel sistema di ramificazioni narrative legato alle scelte che dovremo compiere, nei panni di Serenoa, in alcuni momenti della storia. In pratica, la narrativa si snoda attraverso tre allineamenti o convinzioni: pragmatismo, libertà e moralità. Le risposte che il giocatore dà a certe domande, o le scelte che compie, aumentano uno di questi tre allineamenti, ma il giocatore non può vedere quale e quindi è indotto a decidere d'istinto cosa dire o cosa fare. La sua predisposizione verso una certa convinzione dovrebbe deviare la storia e, presumibilmente, condurre a finali diversi. Per adesso questo sistema ci ha dato un assaggio concreto solo nel Capitolo 3. Nei due capitoli iniziali, invece, il meccanismo ha seguito le orme del prototipo visto nella Debut Demo di un anno fa. Nella stragrande maggioranza delle occasioni abbiamo scelto tra tre risposte che hanno condotto la conversazione in direzioni diverse, senza però alterare significativamente il corso della storia. Triangle Strategy, i dialoghi italiani sono solenni e curati Durante le sequenze di Esplorazione, in cui è possibile muoversi liberamente come in un normalissimo gioco di ruolo all'antica e interagire coi PNG, si possono raccogliere informazioni che poi ci garantiranno delle opzioni aggiuntive in determinati dialoghi. Nel Capitolo 3 questo sistema ci consente di convincere i nostri compagni a scegliere se visitare il Granducato di Aesglast o il Sacro Impero di Sabulos: ciascuno dei sette dovrebbe votare per una o per l'altra opzione, e sarà poi la democrazia a stabilire la meta del viaggio. Serenoa, però, può discutere singolarmente coi suoi compagni e indurli a cambiare idea offrendo spunti di riflessione attinenti ai loro interessi o caratteri. La votazione determina lo sviluppo della narrativa. Il Capitolo 3 si divide infatti in Parte 1 e Parte 2: dopo la votazione c'è un vero e proprio bivio - schematizzato a vista in un'apposita schermata - e la storia prosegue ad Aesglast o Sabulos. Nella nostra partita abbiamo visitato Sabulos, approfondendo alcune importanti sottotrame che probabilmente si svilupperanno in seguito, e siamo tornati a casa con un nuovo seguace. Triangle Strategy, la grafica 2.5D è molto suggestiva Corentin, il mago che si unisce alla cricca di Serenoa scegliendo Sabulos come destinazione, lancia incantesimi di ghiaccio che possono congelare il terreno, rallentando i movimenti e diminuendo la precisione. Triangle Strategy propone un interessante sistema di interazione elementale: lanciando un incantesimo di fuoco nella stessa area, il ghiaccio evapora e si trasforma in acqua che forma pozzanghere sul terreno. Come potete intuire, un incantesimo di elettricità sfrutta la capacità conduttiva dell'acqua per infliggere più danni ai nemici - e agli alleati! - nella stessa aerea. La missione del Capitolo 3 ha dimostrato che l'intelligenza artificiale è perfettamente in grado di elaborare queste strategie e sfruttare i punti deboli e le resistenze delle unità a proprio vantaggio. A dispetto di quanto sembrava inizialmente, Triangle Strategy sembrerebbe proprio essere un titolo impegnativo che metterà alla prova i fan di un genere che, ormai, si gioca pure troppo raramente.

Sembra proprio che il nuovo JRPG di ArtDink metta davvero tantissima carne sul fuoco, sia in termini di narrativa, sia nel gameplay. I primi tre capitoli proposti nella Prologue Demo ci hanno colpito molto positivamente e non vediamo l'ora di proseguire l'avventura e raccontarvi se anche il resto del gioco mantiene gli stessi, elevatissimi livelli qualitativi. Restate sintonizzati per la recensione.