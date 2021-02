Project Triangle Strategy, il provato della demo

La peculiare veste grafica 2D-HD potrebbe trarre in inganno, ma a sviluppare Project Triangle Strategy non è Acquire, cioè il team di Octopath Traveler , ma ArtDink. Le somiglianze, tuttavia, non finiscono qui: il nuovo GDR strategico presentato nell'ultimo Nintendo Direct può vantare la stessa leadership dei produttori Tomoya Asano e Masashi Takahashi, impegnati ora su questo fronte e su quello del presunto Octopath Traveler 2, e un titolo temporaneo che magari sarà riconfermato all'uscita come fu per il suo predecessore spirituale. Il breve trailer ci ha messo tantissima curiosità, specialmente perché ci ha ricordato alcuni capolavori del passato come Final Fantasy Tactics , Vandal Hearts e Tactics Ogre , e così ci siamo buttati immediatamente sulla Debut Demo disponibile sull'eShop Nintendo per toccare con mano un titolo che arriverà, se tutto va bene, solo nel 2022. Ecco le nostre impressioni.

La demo inizia quindi con l'intervento di Serenoa Wolfhort , novello capofamiglia di uno dei casati protettori del regno, che accorre al castello reale di Whiteholm insieme ai suoi compagni di viaggio che contano, tra gli altri, la sua promessa sposa Frederica e il suo migliore amico, nonché principe di Glenbrook, Roland . Diciamo che i primissimi minuti di gioco ci hanno lasciato a bocca aperta per la maturità della trama: complice anche una scelta lessicale sopraffina per quanto riguarda la traduzione italiana, che spesso non combacia col doppiaggio in inglese ma che, in effetti, gli è nettamente superiore, ci siamo trovati a leggere dialoghi avvincenti che trasmettono in pochi secondi la gravità della situazione. La storia prende subito una piega oscura e realistica quando Gustaldov trucida il fratello di Roland, Fradel, sotto gli occhi del sovrano e della sorella. Soverchiati numericamente, Serenoa e gli altri sono costretti alla fuga ed è a quel punto che la demo ci dà la possibilità di affrontare la nostra prima battaglia.

Nella demo, che a scanso di equivoci non consente il trasferimento dei salvataggi, abbiamo la possibilità di giocare soltanto i capitoli 6 e 7 della storia: un messaggio ci avverte proprio all'inizio che la narrativa potrebbe lasciarci un po' spaesati, ma un riassuntone provvede a ricapitolare la situazione di una terra lontana, chiamata Nortelia, in cui coesistono principalmente tre nazioni. Il regno di Glenbrook , che vive del commercio navale; il granducato di Aesglast con le sue miniere di ferro; e infine, il sacro impero di Sabulos, che controlla il sale nel deserto. Le tre nazioni si batterono a lungo per il possesso di queste risorse, ma alla fine della cosiddetta Guerra del Sale e del Ferro siglarono una tregua che il nuovo comandante di Aesglast , Gustaldov, infrange all'inizio del gioco, invadendo il regno di Glenbrook.

Il sistema di combattimento

Project Triangle Strategy: una porzione della mappa del mondo di gioco

Ambientata su un ponte che conduce alla libertà, dovremo sbarazzarci delle guardie che difendono la leva necessaria ad alzare il cancello e poi di quelle dietro di esso che ci sbarrano il passo. Alcuni rinforzi si faranno vivi alle spalle dopo qualche turno, e la nostra squadra, composta da nove personaggi e da un ospite non controllabile - il maestro mascherato di Roland, Maxwell - si ritroverà nel mezzo di una manovra a tenaglia con pochissimo spazio per muoversi. La battaglia del capitolo 6, insomma, mette subito alla prova le nostre decisioni strategiche, ma ci permette di prendere confidenza con le possibilità offerte dal sistema di combattimento. Project Triangle Strategy è infatti un JRPG strategico vecchia scuola, in cui la velocità delle singole unità determina l'ordine dei turni e il sistema di movimento e di azione ricalca quelli già visti in giochi come Fire Emblem: Three Houses. Una volta giunto il turno di un personaggio, potremo muoverlo nel suo spazio d'azione individuale e quindi attaccare i nemici da vicino o da lontano, a seconda dell'arma impugnata o dell'abilità scelta.

Project Triangle Strategy: un dialogo a scelta multipla

Le varie unità si distinguono proprio in virtù delle loro competenze. Non sappiamo se ci sarà un sistema a classi come in Final Fantasy Tactics o Tactics Ogre, e francamente ne dubitiamo, ma nella demo personaggi come Roland o Serenoa sono combattenti da mischia, Frederica e Corentin sono fragili ma lanciano potenti incantesimi di fuoco e di ghiaccio, Benedict può migliorare le statistiche degli alleati, Geela è la guaritrice e così via. Conoscere le peculiarità di ogni personaggio è fondamentale: Anna, che rappresenta la "ladra" della comitiva, può agire due volte e raggiungere grandi altezze che le consentono di eliminare i pericolosi arcieri nemici, mentre Hughette, che possiede un'ottima mobilità grazie al suo falco da battaglia, può colpire a distanza con l'arco. Oltre a ciò, il sistema di combattimento impiega alcuni meccanismi di posizionamento: se attacchiamo un nemico posto tra noi e un alleato, quest'ultimo lo colpirà dopo di noi come fosse una pallina da ping pong. Non solo; alcune tecniche speciali spostano le unità che le eseguono o quelle che subiscono l'attacco, mentre certi incantesimi possono cambiare le proprietà del campo di battaglia.

Project Triangle Strategy: una fase di combattimento

Le abilità e le tecniche speciali suddette non consumano i canonici Punti Magia, ma i Punti Turno: questi si ricaricano di 1 a ogni turno e praticamente obbligano il giocatore a valutare quando accumularli o scaricarli. La microgestione di questa risorsa è importante perché, per fare un esempio pratico, il saggio Benedict può lanciare un incantesimo protettivo che costa 1 PT a ogni turno, ma avrà bisogno di 2 PT - e quindi di non agire per almeno un turno - se vuole migliorare la Forza e la Magia di un compagno con l'incantesimo Belva feroce. Il sistema di combattimento nella demo ci mette a disposizione anche una Carta vincitrice, cioè un bonus speciale che possiamo "giocare" una volta soltanto durante lo scontro. Non sappiamo come si ottengano queste carte, e quante se ne possano portare in battaglia, ma rappresentano una sorta di asso nella manica da calare nei momenti disperati. In ogni caso, nonostante il livello di difficoltà più alto del normale promesso a inizio demo, abbiamo portato a casa la vittoria senza sudare troppo, ma abbiamo pagato la fuga a caro prezzo...