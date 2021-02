Outriders: dettagli sulla demo, i progressi trasportabili sul gioco completo

La demo gratuita di Outriders sarà disponibile dal 25 febbraio 2021. Lo sviluppatore People Can Fly ha voluto quindi fornire i dettagli su quali saranno i suoi contenuti e su cosa aspettarsi in termini di opzioni, compresa quella di trasportare i progressi fatti nel gioco completo.

La demo sarà lanciata su PC (Steam), PS4 e Xbox One. Sarà giocabile anche su PS5 e Xbox Series X/S. Per giocare su PlayStation 4 e 5 bisognerà essere abbonati al PlayStation Plus.

Il peso del download sarà di 24 GB su PC, e di un minimo di 22 GB su console. Non ci sarà alcuna forma di pre-caricamento.

La demo di Outriders consentirà il cross-play, una funzione però solo in beta che andrà attivata manualmente dal menù di configurazione. Inoltre, non darà limiti di tempo e rimarrà accessibile anche dopo il lancio del gioco.

Parlando di contenuti, si potranno giocare il prologo e il primo capitolo. Ciò significa che l'equipaggiamento e i nemici saranno quelli più basilari. Per questo vi tornerà sicuramente comodo mantenere i progressi, nel caso non vogliate ripetere le sezioni più semplici del gameplay nella versione completa.

La demo si concluderà con la sconfitta di Gauss, il primo Altered rivale. Dopo la vittoria si sbloccheranno comunque alcune missioni secondarie che consentiranno di continuare a giocare.

Si avranno a disposizione tutte le quattro classi, nonché i sei slot per i personaggi, così da poter provare un po' tutte le configurazioni base. La quota dei livelli sarà fissata a sette. Ciò significa che si potrà sbloccare fino alla quarta abilità di classe dei personaggi e si potranno ottenere due punti abilità. Il giocatore potrà raggiungere massimo il World Tier 5 (si tratta del livello di difficoltà dinamico del gioco). Ci saranno anche dei limiti per il bottino, così da non creare squilibri con il gioco completo.

Come già detto, i progressi saranno trasportabili nella versione completa di Outriders, ma con il limite della piattaforma, che su PC si traduce nell'impossibilità di trasportare i progressi fuori da Steam. Quindi, nel caso acquistiate il gioco nell'Epic Games Store, dovrete necessariamente ricominciarlo.

Per il resto vi ricordiamo che Outriders sarà disponibile a partire dal 1° aprile 2021 per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Stadia.