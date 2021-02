PS5 in oro, pelle di coccodrillo e fibra di carbonio: rivelato il prezzo delle limited

La PS5 placcata oro prodotta da Caviar può essere una interessante idea regalo, se vi avanza mezzo milione di dollari. Ebbene sì, il produttore di oggetti di lusso ha rivelato il prezzo delle sue folli limited edition dedicate alla console Sony.

La folle PS5 d'oro da mezzo milione di dollari.

Cominciamo appunto dalla PlayStation 5 Golden Rock in oro massiccio, che a quanto pare è stata resa più sobria dal produttore: siccome 20 Kg di oro costavano troppo, ci si è accontentati di 4,5 Kg per un prezzo pari a 499.000 dollari.

Chi può spendere cifre simili per una console da gioco? Be', Caviar dice di aver ricevuto già qualcosa come 1.300 richieste, provenienti ad esempio dalla star del basket LeBron James e da importanti uomini d'affari russi e americani.

Non tutti, però, potranno averla: la produzione della PS5 Golden Rock sarà limitata a soli nove esemplari, con tempistiche di realizzazione pari a circa quattro mesi.

PS5, la sobria limited con finiture in pelle di coccodrillo.

PS5, la limited con finiture in fibra di carbonio.

Sono inoltre state annunciate due varianti: la PS5 Golden Rock con finiture in pelle di coccodrillo e quella con finiture in fibra di carbonio, che costano rispettivamente 8.140 dollari e 5.830 dollari.

Entrambi questi modelli hanno la targhetta e il logo Caviar realizzati in oro puro, e verranno prodotti in 99 unità ciascuno. Coraggio, si tratta di cifre non molto più alte di quelle che chiedono solitamente i bagarini per delle normalissime PS5!