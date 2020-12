PS5 Golden Rock, ecco la PlayStation 5 in oro massiccio per soli miliardari

PS5 Golden Rock è stata presentata ufficialmente da Caviar, l'azienda russa che si occupa di realizzare gioielli di gran lusso per soli miliardari. Parliamo infatti di una PlayStation 5 ricoperta di oro massiccio e materiali pregiati, il cui prezzo potrebbe sfiorare il milione di dollari.

A ben vedere non si tratta della prima PS5 realizzata in oro, ma senza dubbio della più costosa e particolare. Caviar ha infatti personalizzato l'estetica della console in vari modi per renderla ancora più esclusiva, senza limitarsi a sostituire i componenti.

"La veloce, potente e avanzata PlayStation 5 è senza dubbio una delle console più vendute", ha scritto l'azienda russa nel comunicato stampa. "I gioiellieri di Caviar non potevano dunque resistere alla tentazione di realizzarne una lussuosa versione in oro."

Il modello si ispira visivamente alle miniere ed è composto da otto strati di oro a 18 carati, per un peso complessivo di circa 20 Kg. "Lo chassis di questo prodotto esclusivo è stato creato con una tecnica di lavorazione originale, che aggiunge volume e trama al dispositivo."

Le personalizzazioni estetiche non si fermano tuttavia a PS5: anche i controller DualSense hanno ricevuto un trattamento simile, con inserti in pelle di coccorillo e oro.

Caviar non ha annunciato ufficialmente il prezzo della sua creazione, ma solo considerando il peso dei metalli pregiati dovremmo essere oltre i 900.000 dollari.