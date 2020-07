PS5, arriva la versione in oro a 24 carati da migliaia di euro

Truly Exquisite, compagnia inglese specializzata nella realizzazione di oggetti personalizzati di lusso, ha annunciato che realizzerà una PS5 in oro 24 carati. In realtà ha annunciato tre modelli personalizzati della console: oltre a quella d'oro ci sarà un modello di platino e uno di oro rosa a 18 carati.

Oltre alla console saranno realizzate anche delle versioni personalizzate del DualSense e delle cuffie. Per adesso non ci sono ancora i prezzi delle versioni extra-lusso di PS5, ma è facile immaginare che costeranno diverse migliaia di euro.

Per rimanere aggiornati e sapere quando queste prelibatezze saranno disponibili, bisogna registrarsi sul sito ufficiale. Naturalmente queste non sono versioni ufficiali della console. Probabilmente sono autorizzate da Sony, che in qualche modo deve avergli alcune caratteristiche, ma si tratta di prodotti a parte, non certo mirati al mercato di massa. Negli ultimi anni compagnie come Truly Exquisite sono spuntate come funghi, vista la sempre maggior richiesta di oggetti comuni resi lussuosi e costosissimi tramite personalizzazioni.