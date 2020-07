Desperados 3: disponibile un aggiornamento gratuito con nuovi contenuti

Mimimi Games ha lanciato un aggiornamento gratuito di Desperados 3, che aggiunge dei nuovi contenuti al gioco: il Baron's Challenge Mission Pack #1, con quattro nuove sfide tutte da giocare. Leggiamo il comunicato ufficiale con altri dettagli:

Desperados III non è ancora abbastanza stimolante per te? Bene, Mimimi Games ha la soluzione giusta: un aggiornamento gratuito - per tutte le piattaforme - disponibile da oggi, che introduce il "Baron's Challenge Mission Pack #1". Quattro nuove Baron's Challenges pronte per te: Flagstone, Mayor Higgin's Estate, Eagle Falls e Casa DeVitt ti attendono!