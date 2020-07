Halo Infinite: easter egg e dettagli dalla key art ufficiale

Halo Infinite prosegue il suo percorso verso la presentazione del gameplay prevista per l'Xbox Games Showcase di oggi, giovedì 23 luglio 2020, con la pubblicazione di una nuova illustrazione che rappresenta la key art ufficiale. Al di là dello stile molto classico dell'immagine, che richiama pienamente quello della trilogia originale, l'illustrazione in questione è molto interessante perché disseminata di indizi sui contenuti del nuovo episodio.

Ma partiamo dalle somiglianze con i primi capitoli, anzi con il primissimo capitolo della serie. La cover è infatti molto simile a quella di Halo: Combat Evolved: abbiamo Master Chief che domina il centro della scena, con la stessa ambientazione da sogno che fa da sfondo a una lotta senza tregua. Anche l'anello Halo torna ben visibile, pur pesantemente danneggiato. Diversi invece i veicoli visibili: nella nuova immagine spicca infatti innanzitutto una nave Pelican che attraversa il cielo tra i raggi mentre, in basso a destra, possiamo vedere un AV-49 Wasp, un velivolo UNSC apparso per la prima volta in Halo 5: Guardians, qui precipitato al suolo dopo essere stato abbattuto. Ci sono poi varie installazioni dei Precursori, e la torre in alto a destra che potrebbe essere un edificio estremamente importante all'interno della storia. L'immagine suggerisce insomma un'ambientazione molto grande, che potrebbe persino far pensare a un approccio completamente open-world, magari inframezzato da dungeon e sezioni più lineari. È però difficile stabilirlo partendo da un solo artwork.

Ancora più interessante è la figura di Master Chief. L'armatura di John-117 (centodiciassette), di un verde più opaco rispetto alla primissima versione, ha due elementi di grandissimo rilievo. Il primo è visibile sul braccio sinistro dello Spartan ed è con molta probabilità uno dei gadget più chiacchierati degli ultimi tempi, ovvero il rampino. Molti recenti rumor hanno infatti suggerito che il prossimo Halo avrà una serie di modifiche alla mobilità in grado di dare una maggiore libertà di movimento: e tra questi ci sarebbe proprio il rampino. La sua funzione all'interno del gioco è però ancora tutta da chiarire: alcuni sostengono persino che si tratti di un gadget da attaccare all'armatura non tanto per spostarsi tra le varie aree del mondo, quanto piuttosto per interagire con oggetti e nemici. Vista la sua presenza nell'immagine, comunque, è probabile ne sapremo qualcosa di più già questa sera. Il visore di John ha poi una storia tutta da raccontare: il suo riflesso permette infatti di scorgere un nuovo personaggio: non è chiaro chi sia, ma le teorie puntano con convinzione verso l'antagonista principale. La silouette pare quella di un brute che brandisce un martello gravitazionale e l'ipotesi più accredita è quella che si tratta di Hyperius. Un nemico presente anche nel recente set Mega Bloks dedicato al gioco, che brandisce proprio quell'arma e che apparterrebbe agli Esiliati, la fazione separata dai Covenant incontrata su Halo Wars 2 che avrà un ruolo importante anche in Infinite. Ovviamente non si può parlare di esiliati senza citare Atriox, un potente signore della guerra che potrebbe fare la sua apparizione proprio nel nuovo Halo. Qualcuno sostiene persino che Hyperius possa essere un apprendista proprio di Atriox, quindi non è ancora chiaro chi dei due sarà il nemico primario.