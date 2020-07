Halo Infinite: un emozionante teaser e un countdown verso la presentazione di Xbox Series X

Halo Infinite sarà protagonista della prossima presentazione dedicata a Xbox Series X da parte di Microsoft, e l'account Twitter Xbox sta caricando l'hype in attesa dell'evento con un emozionante teaser in-engine e un conto alla rovescia che punta allo show.

Sappiamo da tempo che Halo Infinite sarà presente all'evento Xbox Game Showcase del 23 luglio 2020, ovvero giovedì prossimo, ma è apprezzabile averne ulteriore conferma con il lancio di una sorta di conto alla rovescia che per il momento indica solo il fatto che manchino sei giorni all'evento, con un'immagine alquanto evocativa.

Di recente abbiamo anche avuto la precisazione sul fatto che la presentazione sarà incentrata sulla Campagna e che vedremo porzioni di gameplay effettivo in tale occasione. Trattandosi di un gioco che potrebbe essere di lancio per Xbox Series X, la sua importanza è enorme, ma bisogna anche aggiungere come Halo Infinite sia una delle produzioni più grandi attualmente in lavorazione sul mercato videoludico, con un lavoro che va avanti da cinque anni e ha portato anche alla costruzione di un nuovo motore grafico che farà da base per i prossimi capitoli, ovvero lo Slipspace Engine.

Per caricare l'hype in attesa della presentazione, tuttavia, non c'è nulla di meglio del secondo tweet riportato qui sotto: "La tua leggenda lo rende più di un semplice numero", si legge nel commento a un breve video teaser con la grafica in-engine di Halo Infinite, in cui si vede il processo di stampa del numero "117" su una corazza Spartan, con chiaro riferimento a Master Chief, o John-117.

Appuntamento dunque a giovedì 23 luglio 2020 per la presentazione ufficiale di Halo Infinite, oltre ad altri titoli in arrivo su Xbox Series X. Secondo quanto riferito da Microsoft, inoltre, l'evento sarà interamente incentrato sui giochi e durerà circa un'ora.