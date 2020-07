Halo Infinite: la presentazione Xbox Series X di luglio sarà incentrata sulla Campagna

Halo Infinite sarà uno dei maggiori protagonisti della presentazione di luglio su Xbox Series X e a quanto pare in tale occasione verrà mostrata soprattutto la Campagna principale del gioco, ovvero la componente dotata di storia e da sempre una degli elementi principali dei vari capitoli di Halo.

L'Xbox Game Showcase si terrà il 23 luglio 2020 e sarà incentrato sulle maggiori novità in arrivo su Xbox Series X, in particolare sui giochi first party ma probabilmente con qualche presentazione anche per i third. Tra le produzioni interne, uno dei più attesi è sicuramente Halo Infinite, destinato ad essere un gioco di lancio per Xbox Series X, nonché una delle maggiori produzioni videoludiche attualmente in corso.

In un post sul blog ufficiale, 343 Industries ha fatto sapere che il "first look" che verrà svelato durante l'evento sarà incentrato sulla Campagna, dunque sebbene non ci siano altri dettagli possiamo aspettarci uno spaccato della modalità principale del nuovo capitolo in arrivo.

Questo non esclude altri materiali, ma è meno probabile, a questo punto, che lo show contenga anche riferimenti al multiplayer di Halo Infinite, da sempre l'altro pilastro principale della serie Halo. Dovrebbe trattarsi inoltre di una dimostrazione di gameplay, visto che i trailer precedenti erano a carattere narrativo ma il gioco vero e proprio non si è ancora visto, nonostante le dimostrazioni fossero tutte in engine.

"Siamo emozionati a svelare ciò a cui stiamo lavorando", si legge nel messaggio da parte di 343 Industries, "La prima occhiata alla campagna di Halo Infinite arriverà il 23 luglio!".

Nel frattempo, un piccolo teaser di Halo Infinite ha già suscitato grande scalpore nei giorni scorsi, mentre potete ripassare un po la storia di Halo nel nostro recente speciale.