Dragon Ball Super: Broly in versione femminile nel cosplay di uniastronaut

Non è raro che nascano cosplay molto originali nell'ambito di manga e anime invece piuttosto tradizionali, i cui personaggi sono noti ormai da anni nelle loro caratteristiche di base. È il caso, ad esempio, del lavoro che vi proponiamo oggi, dedicato al Broly di Dragon Ball Super: quello nuovo, canonico.

Un Broly in versione femminile, e qui già parecchi tra i nostri lettori storceranno il naso: non fatelo, invece. Potrete così apprezzare il cosplay realizzato dalla cosplayer uniastronaut, in tutta la sua originalità e bellezza. Nei fatti la ragazza ha preso come modello il Broly di Dragon Ball Super: Broly, ultimo film di animazione della saga Super (di Akira Toriyama e Toyoraro), ma riadattandolo secondo le sue personali esigenze.

Non fosse per il tocco femminile, fondamentale in un'operazione di questo tipo votata all'originalità, ci troveremmo alle prese con un Broly perfettamente canonico e già visto, fatto e finito. Vi piace il cosplay di uniastronaut? Fatecelo sapere con un bel commento in calce all'articolo, mentre qui di seguito vi riportiamo una sua immagine.

Dopo la foto naturalmente non dimenticatevi di dare un'occhiata a tutti gli altri cosplay e costumi che vi abbiamo proposto negli ultimi giorni; per esempio: