Tomb Raider: The Ultimate Experience registrato da Square Enix, anche per Nintendo Switch

Tomb Raider: The Ultimate Experience sembra essere un nuovo titolo della serie in arrivo da parte di Square Enix e Crystal Dynamics, probabilmente una raccolta di capitoli più vecchi destinata ad arrivare su praticamente tutte le piattaforme.

Non c'è ancora una conferma ufficiale sull'esistenza effettiva del titolo in questione, che al momento è trapelato online con una sorta di banner pubblicitario, ma a giudicare dal titolo sembra essere una sorta di compilation di qualche capitolo più vecchio, probabilmente precedente all'ultima trilogia.

A guardare la grafica trapelata online, si notano tre immagini in alto che corrispondono ad altrettante "epoche" per Lara Croft, con la prima che richiama la trilogia originale mentre la seconda è più vicina ai capitoli usciti nei primi 2000, come Tomb Raider: Legend e Underworld. Infine, la terza è tratta dagli artwork di Lara Croft and the Guardian of Light e potrebbe dunque riferirsi ai capitoli che fanno parte della serie spin-off in stile action puzzle in isometrico.

La scelta dei capitoli avrebbe senso anche considerando le piattaforme prese in considerazione, che sono praticamente tutte dunque comprensive anche di Nintendo Switch, console su cui non sono mai usciti i capitoli della nuova trilogia.

Il banner pubblicitario, che riportiamo qui sotto, indica anche una data di uscita per Tomb Raider: The Ultimate Experience, ovvero il 27 agosto su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia, ma ovviamente attendiamo eventuali delucidazioni da parte di Square Enix o Crystal Dynamics sull'argomento.